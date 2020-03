Beringen gaat live huwelijken uitzenden Birger Vandael

30 maart 2020

12u26 0 Beringen Trouwen tijdens de coronacrisis is geen evidentie. Koppels hebben immers niet meer de mogelijkheid om dat te doen in het bijzijn van iedereen die hen een warm hart toedraagt. Met een live-uitzending hoopt de stad voor een aangenaam alternatief te zorgen.

Stad Beringen wil de koppels en hun omgeving toch een mooie trouwdag bezorgen. “We bieden de koppels de mogelijkheid om hun huwelijksplechtigheid via een livestream uit te zenden. Zo kunnen hun vrienden, kennissen en familie vanop afstand toch aanwezig zijn bij de plechtigheid”, zegt Hilal Yalçin (CD&V), schepen van Burgerzaken.

Speciale dag

“Dit is een leuke, bijkomende service die we de Beringenaren kunnen aanbieden tijdens deze moeilijke periode. Zo maken we van deze speciale dag voor de koppels toch nog een unieke gelegenheid die ze kunnen delen met familie en vrienden”, besluit burgemeester Thomas Vints (CD&V).