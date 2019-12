Beringen bekroond voor groene projecten BVDH

24 december 2019

12u20 0 Beringen De stad Beringen werd op de jaarlijkse uitreiking van de ‘Groene Lente’-prijzen van de vereniging voor openbaar groen (VVOG) voor de bloemetjes in de bloemetjes gezet.

“Op verschillende plaatsen in de stad en in de deelgemeenten zijn bloemenprojecten en vergroeningsacties op te merken,” vertelt schepen van groen Jean Vanhees (CD&V) enthousiast. Voor deze bebloemingsacties werd Beringen beloond met maar liefst drie bloemensymbolen, waardoor de stad deel uitmaakt van de gemeenten die tot de hoogste bloemencategorie behoren. “

“Daarnaast werd Beringen derde laureaat in de categorie ‘begraafplaatsen’ van het wedstrijdonderdeel ‘Groene gemeente’ die de beste groenrealisaties in de kijker zet. Beringen kreeg deze laureatenrol voor het herinrichten van de oudstrijderszone op de begraafplaats van Koersel. Voor deze groenrealisatie ontving Beringen het label ‘Zonder is gezonder’ van de Vlaamse milieumaatschappij en twee waardebonnen,” legt schepen Jean Vanhees uit.

Bijenvriendelijke gemeente

Tot slot mocht Beringen twee bijtjes in ontvangst nemen voor haar bijvriendelijke projecten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van bijenhotels. Hierdoor belandde Beringen in de tweede hoogste categorie van bijvriendelijke gemeenten.