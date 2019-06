BergHOFF ondersteunt Grillmasters BVDH

20 juni 2019

Tijdens het nieuwe seizoen van Grillmasters op VIER en RTBF vliegen de spatels, vorken en messen van het Beringse BergHOFF vrolijk in het rond. “We tekenden een exclusieve overeenkomst met het programma”, stelt managing director Hilde Rutten. “Barbecueën moet voor iedereen een koud kunstje worden. Met het juiste materiaal wordt alles meteen een stuk eenvoudiger en hoeft niemand op hete kolen te blijven zitten. De kijkcijfers (meer dan 200.000 elke woensdagavond) tonen dat barbecueën erg hot is. We zijn dan ook apetrots met onze samenwerking. De snelste manier om je barbecuevaardigheden naar een hoger niveau te tillen is experimenteren met accessoires. Met het juiste materiaal wordt alles zoveel makkelijker maar ook veiliger.”