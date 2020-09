Beperkte impact van corona op bezoekerscijfers Toerisme Beringen Birger Vandael

08 september 2020

10u15 1 Beringen Uit de bezoekerscijfers van Toerisme Beringen blijkt dat corona wel degelijk een impact heeft gehad. Toch bleef de schade nog enigszins beperkt.

Het klimcentrum Alpamayo ontving zo in juli en augustus 5873 geregistreerde bezoekers. Voor diezelfde periode waren het in 2019 nog 8629 klimmers. Het toeristisch onthaal registreerde in juli van dit jaar 10% minder bezoekers, in augustus zelfs 21% minder dan vorig jaar. Het Mijnmuseum had dan weer 4574 bezoekers de afgelopen twee maanden, t.o.v. 6320 bezoekers in 2019.

“De capaciteit van de attracties werd bijgesteld, zoals de veiligheidsmaatregelen dat voorschrijven, waardoor er sowieso minder bezoekers ontvangen konden worden. Maar de schrik om zich naar ‘binnenlocaties’ te begeven, was wel duidelijk voelbaar in de vakantiemaanden”, nuanceert schepen van toerisme Werner Janssen (N-VA). Er zijn ook positieve evoluties te noteren. De fietsverhuur steeg bijvoorbeeld met meer dan 100% naar 215 verhuringen t.o.v. 101 verhuringen in 2019.

Veel duikers

Het duikcentrum Todi noteerde voor zowel het duiken, als voor het snorkelen, een lichte stijging van 4% t.o.v. vorig jaar. “Opvallend aan de cijfers is dat er heel wat minder buitenlandse bezoekers werden geregistreerd, wat betekent dat de stijging aan bezoekers uit eigen land moet worden toegeschreven. Staycation slaat hier duidelijk aan!”, aldus de schepen.

Logies scoren goed in juli

De logiessector ten slotte, blikt ook met een goed gevoel terug op juli. Reserveringen kwamen vlot binnen en een aantal B&B’s waren volzet. Begin augustus kwam dan de verstrenging van de coronamaatregelen en de vaststelling dat ook Beringen veel besmettingen telde. Dat resulteerde in heel wat annulaties, waardoor de meeste logies terugvielen op een bezetting van 50%. Daar waar het Limburgs gemiddelde nog op 80% zat.

Schepen Janssen blijft positief: “We hebben heel wat activiteiten en evenementen moeten schrappen deze zomer, maar corona heeft ook creatief gemaakt. Er werd een alternatief programma uitgerold dat heel goed gesmaakt werd, zo goed zelfs dat een aantal van de producten bestendigd worden!”