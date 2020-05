Basisschool O.B.A.M.A. wordt in eerste jaar al meteen met coronacrisis geconfronteerd en maakt zich klaar voor heropening: “De flexibele inrichting van onze klassen is onze troef” Birger Vandael

10 mei 2020

11u32 0 Beringen De nieuwe kleuter- en basisschool O.B.A.M.A, die pas in september opende in de Hospitaalstraat in Beringen, is klaar voor de heropening. “We profiteren van het feit dat onze klassen erg flexibel zijn ingericht”, vertelt directeur Quinten Martens van de methodeschool.

Wat een vuurdoop voor de methodeschool. In het eerste jaar was er al meteen een succesvolle doorlichting en nu is er dus de crisis. “Gelukkig beschikken we over een pak ervaring”, onderstreept Martens. “Ons team bestaat uit mensen die bewust gekozen hebben voor ons project. De werklust druipt er dus van af. Al sinds de eerste dag van de lockdown organiseren onze leerkrachten dagelijks videogesprekken met alle leerlingen. We halen daar zelf veel voldoening uit en de positieve feedback van onze kinderen en ouders geven ons in deze moeilijke tijden toch veel energie.”

Flexibele inrichting

Ook vanuit het centraal bestuur voelt Martens veel steun: “Het GO! pakt veel praktische dingen centraal op, waardoor de werkdruk voor ons afneemt. Het is aangenaam om deel uit te maken van een gedreven groep.”

Wat betreft de beschikbare ruimte, is de school klaar voor de heropstart: “Doordat we pas opgestart zijn, zitten we nog niet aan onze maximumcapaciteit. Onze klassen zijn heel flexibel ingericht. Er zijn prikkelarme werknissen, aparte instructieruimtes, plekken om zelfstandig en om samen te werken. Dat speelt nu in ons voordeel.”

Scheidingswanden

Ook op gebied van opvang verwacht Martens een positief resultaat. “Het zal nipt zijn, maar ik denk wel dat we er komen. Met dank ook aan onze administratief medewerkster en aan ons onderhoudspersoneel, dat zich heel hulpvaardig en flexibel opstelt.” Wanneer ouders toch beslissen hun leerlingen niet naar school te laten gaan, zal er onderling overleg zijn met de directie. “We bekijken graag geval per geval, maar ik merk dat de kinderen staan te popelen om naar school te komen.”

De school zal ook op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor de veiligheid. “Zo maken we handig gebruik van de glazen scheidingswanden in de klassen. Verder vertrouw ik op het gezond verstand van onze mensen. Hoe beter we de maatregelen naleven, hoe groter de kans is dat ook onze kleuters en het derde, vierde en vijfde leerjaar weer naar school mogen komen. Dat op zich motiveert ons om een mondmasker te dragen.”