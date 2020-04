Baloise Belgium Tour eindigt in 2021 en 2022 weer in Beringen Birger Vandael

20 april 2020

12u59 1 Beringen Door de beslissing van de internationale wielerunie UCI om professionele wielerwedstrijden op te schorten tot 1 juli, heeft organisator Golazo beslist om ook de Baloise Belgium Tour dit jaar niet te laten doorgaan.

Dat betekent dus ook dat de etappe op vrijdag 12 juni van Beringen naar Bilzen wordt geannuleerd. “Het is een spijtige, maar terechte keuze om gezondheid voorop te stellen”, aldus schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT).

Om praktische redenen zal de wielerwedstrijd ook niet later op het jaar plaatsvinden. Wel eindigt de slotetappe in 2021 en 2022 in Beringen. De overeenkomst voor de komende jaren blijft behouden.