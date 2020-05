Automatische theatertrekken moet decorwissels in CC Beringen vergemakkelijken Birger Vandael

27 mei 2020

11u04 0 Beringen Vandaag maakt de handtrekkenwand in CC Beringen plaats voor automatische theatertrekken. Deze bieden meer mogelijkheden en zullen het werk van de technici vergemakkelijken. “Door deze automatisering beantwoorden de theatertechnieken aan de hedendaagse normen en zal de decorwissel efficiënter en veiliger verlopen”, vertelt schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT).

Trekken vormen het voornaamste deel van het hijsmechanisme waarmee medewerkers achter de schermen de bewegende onderdelen, doeken en panelen (decors) boven het toneel kunnen bedienen. In CC Beringen was er nog een handtrekkenwand, waarbij het decor via touwen en contragewichten handmatig in beweging wordt gebracht.

700.000 euro

De renovatie van de theatertrekken is goed voor een investering van 700.000 euro (incl. studiekosten), waarvan 60 % gesubsidieerd wordt door Vlaanderen via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) en 40 % door stad Beringen.

Touwen naar jeugdverenigingen

“Bij de afbraakwerken van de oude theatertrekken werden alle koorden uit de toneeltoren gehaald. Een hele berg, aangezien we toch 25 trekken ter beschikking hadden. Het cultuur centrum heeft via social media een oproep verspreid naar (jeugd)verenigingen die eventueel een touw kunnen gebruiken. En met succes. Alle 25 touwen hebben bij onder andere jeugdverenigingen al zo goed als zeker een nieuwe eigenaar gevonden. Zo leeft een stukje geschiedenis van onze prachtige Casinoschouwburg toch nog verder op andere locaties,” mijmert Moons.