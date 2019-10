Auteur Marnix Peeters geeft lezing in bib BVDH

Beringen Auteur Marnix Peeters is dinsdagavond te gast in de bibliotheek van Beringen voor een lezing van zijn roman 'Zo donker buiten: afscheid van een moeder met alzheimer'.

Peeters, die zelf uit Beringen afkomstig is, ging graag in op de uitnodiging. “Voor Beringen doe ik veel”, reageerde de auteur. Hij groeide op in Beverlo, als jongste van drie kinderen, en liep middelbare school in het Beringse Sint-Jozefscollege. Na een rijk gevulde carrière als journalist, schreef hij in 2012 zijn debuutroman ‘De dag dat we Andy zijn arm afzaagden’ en werd meteen genomineerd voor De Bronzen Uil. Er volgden nog veel meer succesvolle romans.

Herkenbaar verhaal

De roman ‘Zo donker buiten: afscheid van een moeder met alzheimer’ is een aangrijpend autobiografisch verhaal waarin de lezers met roots in de Limburgse Kempen ongetwijfeld veel elementen zullen herkennen. “Als stadsbestuur zijn we bijzonder trots om zo’n toonaangevend auteur, die onlosmakelijk met onze stad verbonden is, een forum te kunnen bieden. En tegelijk worden de lezers geprikkeld en geïnspireerd”, zegt schepen Jessie De Weyer (N-VA), die de inleiding voor haar rekening zal nemen.