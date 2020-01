August Put (77) exposeert rond hanen BVDH

07 januari 2020

Kunstschilder August Put zal op 12, 19 en 26 januari exposeren in galerij Bel-Art te Paal. In zijn expo kan je een reeks schilderijen met hanen bezichtigen. Dat heeft betrekking op hanen in alle kleuren. Soms zijn ze levensecht, dan weer enorm fantasievol. De Beringse creatieveling vereeuwigt op deze wijze zijn geliefkoosde onderwerp. Zijn vader was immers poelier en op het erf liepen altijd kippen te scharrelen. Als jonge gast trok August ook naar het ‘hanenzingen’, een populaire volksport in Limburg. Jarenlang ging hij met zijn krielhaantjes naar de cafés in de omtrek om een gokje te wagen op het aantal keren dat zijn haantjes zouden kraaien. De expo is telkens geopend van 14 tot 17 uur en is gratis te bezichtigen.