Arne Baers: “Misschien word ik wel een klimmer” Koen Wellens

11 september 2020

10u27 0 Beringen Arne Baers (Callant - Pauwels Sauzen Cycling Team) begint komend weekend aan zijn veldritseizoen. De crosser uit Paal debuteert bij de beloften en dat is geen kleine stap. “Ik kijk er echt naar uit. Of ik er klaar voor ben? Ik denk het wel, maar ik ben vooral realistisch. Geen grote verwachtingen dus. Corona stond mijn voorbereiding niet in de weg. Hoewel, het klimmersproject van Belgian Cycling ging niet door”, vertelt Baers.

Klimmersproject? Was Baers geen crosser dan? “Toch wel, hoor, maar ik had me ingeschreven voor een testprogramma van Belgian Cycling. De wielerbond ging op zoek naar renners met klimmersbenen en die heb ik volgens mij wel. Jammer genoeg gingen de testdagen uiteindelijk niet door”, aldus Baers die recent alvast bewees dat hij uit de voeten kan op een geaccidenteerd parcours. “Ik werd derde in een wedstrijd op het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard, maar dat is geen waardemeter voor het echte klimmerswerk. Ik ben er wel het type renner voor en eerlijk, ik droom er ook wel van. Voorlopig gaat die droom weer even in de koelkast en focus ik me helemaal op het crossseizoen.”

Terrilcross in Beringen

Arne Baers won vorig seizoen zeven wedstrijden, waaronder de thuiscross op de terril in Beringen. “Dat was een prachtige overwinning. Ja, Beringen staat ook dit jaar met stip op één, maar aan winnen denk ik niet”, lacht Baers. “Trouwens, ik start er tussen de profs en dat wordt een heel ander verhaal.” Het eerste jaar bij de beloften is voor veel renners traditioneel een aanklampjaar. Het gaat allemaal veel sneller en je neemt het op tegen jongens die tot vier jaar ouder zijn. “En dus meer ervaring hebben. Ik hoop snel veel te kunnen bijleren, maar verder spreek ik geen ambities uit. Trouwens, het wordt een vreemde start. Heel wat renners zijn nog op de weg actief. Op de echte waardeverhouding zal het nog even wachten zijn.”

La Philippe Gilbert

Het wegseizoen zit er voor Baers op, al had hij graag nog La Philippe Gilbert gereden. “Klimwerk, hé (lacht). Ik heb gelukkig genoeg wedstrijden kunnen rijden, al was het soms een beetje zoeken. Vorige week was ik nog aan de slag in Valkenswaard. Ik werd er zevende, in een koers die voor een groot deel offroad werd betwist”, zegt de Beringenaar die volgende week ook met zijn studies marketing start. Droomt hij ook nog van een selectie voor de wereldbeker? “Vorig seizoen viel ik telkens net naast de A-ploeg. Als eerstejaars belofte mag ik al blij zijn als ik een kans maak op de B-selectie voor de wereldbekers in eigen land.”