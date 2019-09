Aquariumclub Beverlo zet deuren open BVDH

23 september 2019

12u08 0 Beringen Bij Aquariumclub ‘Zilverhaai’ uit Beverlo (Beringen) vindt zondag 6 oktober een ‘open house' plaats. Alle aquariumliefhebbers uit de nabije en verre omgeving zijn dan vrijblijvend welkom in De Kardijk aan het Burgemeester Heymansplein.

Je kan doorlopend tussen 10 en 16 uur kennismaken met wat deze actieve club je kan bieden en vernemen met wat de leden bezig zijn. Een aantal goed herkenbare ombudsmannen zijn de hele dag ter beschikking en staan je graag te woord of verwijzen je zo nodig door naar de best geschikte persoon. Je kan die dag zelfs zelf gekweekte visjes of plantjes op de kop tikken. Er zijn verscheidene demo’s en infostanden waar je een gezellig praatje kan slaan met echte liefhebbers. Meer info via www.zilverhaai.be.