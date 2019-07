Allereerste Dag van de Mantelzorger in Beringen BVDH

02 juli 2019

12u24 0 Beringen Op zondag 23 juni vond in Beringen de allereerste ‘Dag van de Mantelzorger’ plaats. Stad Beringen en het woonzorgcentrum Corsala sloegen de handen in elkaar om de mantelzorgers in de watten te leggen.

Ontspanning en ontmoeting stonden daarbij centraal. Zo kon men genieten van een heerlijke voetmassage, een deugddoende meditatiesessie, een verkoelende ijskoffie van de Buurtbar, een leuke hen­na­ta­toe­a­ge en een theebar. “Mantelzorgers schenken veel van hun energie en vrije tijd aan een zorgbehoevende en durven zo zichzelf te vergeten. Daarom plaatsen we hen graag in de kijker”, laat schepen Hilal Yalcin (CD&V) verstaan. In het najaar staan er rondetafelgesprekken voor mantelzorgers gepland.