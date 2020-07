Alex Agnew en Stan van Samang op voorlopig cultuurprogramma 2020-2021 Birger Vandael

10 juli 2020

08u13 0 Beringen Achter de schermen werd er in Beringen al gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe cultuurseizoen 2020-2021. “Het is een hele puzzel geweest om geannuleerde voorstellingen van vorig seizoen in de kalender van het nieuwe seizoen in te passen en gezelschappen hebben het moeilijk om te repeteren en een voorstelling in elkaar te boksen. Toch hebben we ook voor dit seizoen weer een goed gevuld programma kunnen samenstellen”, stelt Inge De Leger, directeur van CC Beringen.

“We zijn er ons van bewust dat er nog wijzigingen aan dit programma mogelijk zijn, maar we wilden het jullie toch niet langer onthouden”, zegt De Leger. “Zo is er weer heel wat comedy te bewonderen in onze prachtige schouwburg. Kleppers als Alex Agnew, Kamal Kharmach en Adriaan Van Den Hoof komen al zeker langs en met trots organiseren we ook de première ‘Doe Rustig’ van streekgenoot Erhan Demirci. Daarnaast komen ook muzikale helden zoals Stan van Samang, Barbara Dex, Frank Boeijen, Frivole Framboos en Soulsister langs in Casino Beringen. Theater mag natuurlijk ook niet ontbreken bij ons op de planken met gezelschappen zoals Loge 10, De spelerij en Sien Eggers & HetGevolg.”

Familievoorstellingen

“Ook voor de familievoorstellingen was het even zoeken. We willen kinderen blijvend laten kennis maken met cultuur op een ongedwongen, inspirerende en verbeeldende manier. Gelukkig hebben we ook dit jaar enkele grote namen kunnen strikken zoals Sprookjes enzo, FroeFroe, Holland opera en Theater Terra. Qua tentoonstellingen hebben we de kunstroute verplaatst naar 19 en 20 september, een ideaal moment om lokale kunstenaars aan het werk te zien in hun vertrouwde omgeving”, aldus Marijke Henkens.

De ticketweek staat gepland vanaf maandag 17 augustus. “We zetten deze keer meer in op de online verkoop via onze website. En er is nog goed nieuws want vanaf dit seizoen vallen de €2 administratieve kosten per online bestelling weg. Je betaalt dus enkel de ticketprijs die je ziet zonder bijkomende kosten", weet schepen van Cultuur An Moons (CD&V).