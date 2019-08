Al 1.700 inschrijvingen voor wereldrecordpoging met Mustangs Birger Vandael

27 augustus 2019

17u16 6 Beringen Op zaterdag 7 september pakt Ford uit met een parade van Ford Mustangs op de testbanen van Lommel. Het gaat om een wereldrecordpoging die plaatsvindt ter gelegenheid van de 55ste verjaardag van de Mustang. Het doel om minstens 1.001 exemplaren te behalen, lijkt geen probleem. Er zijn nu al 1.700 inschrijvingen voor het event.

De parade wordt het grootste evenement ooit gewijd aan de Ford Mustang op Europese bodem. Naast het louter verzamelen van de wagens, zal er ook een bepaalde choreografie worden uitgevoerd. Momenteel ligt het record van de grootste parade met dit type Ford op 960 registreerde eenheden op hetzelfde moment op dezelfde plaats. Dat werd opgetekend in Toluca te Mexico. Enkel slecht weer lijkt nu nog roet in het eten te gooien.

50 procent uit België

Het moge duidelijk zijn dat de Ford Mustang dus erg populair is in België (en Luxemburg). “Relatief gezien worden er nergens in Europa meer van verkocht”, klinkt het bij Ford. Geen beter geplaatst land dan België dus om deze wereldrecordpoging te organiseren. De populariteit wordt voelbaar mede dankzij de FordStores in het hele land die Mustang-eigenaars mobiliseerden om deel te nemen aan dit unieke evenement. Onder de drijvende krachten tellen we ook Beringenaar Adelbert Engler van The Mustang Garage, wiens Europese adressenbestand een cruciale rol speelde in het hoge aantal inschrijvingen. Naast 50% van de geregistreerde deelnemers afkomstig uit België, zakken Mustang-eigenaars uit heel Europa af.”