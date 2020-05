Afspraak maken op het stedelijk administratief centrum kan ook weer voor niet-dringende zaken Birger Vandael

05 mei 2020

11u58 0 Beringen Vanaf volgende week maandag, 11 mei, kunnen Beringenaren opnieuw een afspraak maken op het stedelijk administratief centrum voor niet-dringende zaken. “Met deze werkwijze stellen we veiligheid en gezondheid voorop en vermijden we lange wachttijden”, onderstreept burgemeester Thomas Vints (CD&V).

Alle inwoners met een afspraak kunnen met een gerust hart naar het stedelijk administratief centrum komen. Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn de loketten voorzien van veiligheidsglas, is er ontsmettingsgel beschikbaar en kan er contactloos elektronisch betaald worden tot een bedrag van 50 euro. Daarnaast zullen slechts een beperkt aantal loketten geopend zijn om minstens 1,5 meter afstand te garanderen tussen de bezoekers.

“Door op afspraak te werken, kunnen we de dossiers beter voorbereiden en zo de burger gericht en efficiënt verder helpen”, geeft Vints nog mee. “Ook blijven we steeds telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van alle vragen.”

Openingsuren uitgebreid

“Om dat alles in goede banen te leiden en nog meer bereikbaar te zijn voor onze inwoners, breiden we onze openingsuren uit”, vertelt schepen van Burgerzaken Hilal Yalçin (CD&V). “Zo kunnen we de bezoekersstroom opvangen en zorgen we tegelijkertijd voor voldoende spreiding. We willen burgers zoveel mogelijk telefonisch verder helpen om onnodige verplaatsingen naar het administratief centrum te vermijden. Vanaf 11 mei zijn we ’s middags enkel gesloten van 12.30 tot 13.30 uur en zijn we bijkomend op donderdagnamiddag geopend van 13.30 tot 17 uur.”