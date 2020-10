Achtdaagse karperwedstrijd aan Paalse Plas gaat zaterdag van start Birger Vandael

01 oktober 2020

14u16 1 Beringen De achtdaagse karperwedstrijd ‘Benelux Carp Qualifier' gaat deze zaterdag opnieuw van start. Een week lang hengelen 18 teams letterlijk en figuurlijk naar een ticket voor de befaamde World Carp Classic. Op zaterdag 10 oktober zal de winnaar bekend zijn.

“Vanzelfsprekend hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en hebben we de nodige aanpassingen gedaan om de Benelux Carp Qualifier 2021 volledig coronaproof te maken”, verzekeren Bob Cuvyers en Ben Flamaing van de organisatie ons. “Zo zullen er dit jaar mondmaskers zijn, zullen er geen bezoekers zijn en zal ook de openingsdag een aangepast coronaproof verloop kennen.”

Geen eetfestijn

“Waar de openingsdag andere jaren gepaard gaat met ludieke spelletjes, een groot eetfestijn en een feestje, zullen we dit jaar meteen van start gaan met de stekloting. Deelnemers rijden nadien meteen naar de stekken en de officiële start van de wedstrijd is reeds op zaterdagmiddag in plaats van zondagmiddag.”