Acht snelheidsduivels verliezen rijbewijs Birger Vandael

11 oktober 2020

11u17 2 Beringen In de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo werden er dit weekend acht snelheidsduivels gevat. Acht rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Een bestuurder die tegen 180 km/u in een zone 120 voorbijraasde, spande de kroon.

De mobiele flitser van de politiezone vatte post op diverse plaatsen: de Hasseltsesteenweg, de Koerselsesteenweg, de Paalsesteenweg, de Heppensesteenweg in Beringen, de Sparrenweg in Tessenderlo en de Heppensesteenweg in Ham. Er werden 892 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 104 voertuigen duwden té hard op het gaspedaal.

Racers

Op de Beverlosesteenweg brachten de ploegen een bestuurder tot stilstand die 130 reed waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt. In de Snelwegstraat in Tessenderlo reed een chauffeur 120 km/uur (70 km/uur snelheidslimiet) en ook op de Kasteletsingel-Zuid behaalde een andere bestuurder 120 km/uur (90 km/uur snelheidslimiet) op een nat wegdek met plassen. Op dezelfde baan waren ook 2 wagens tegen elkaar aan het racen tegen een snelheid van 145 km/uur. Op de Paalsesteenweg werden snelheden van 121 en 130 km/uur gemeten. De maximumsnelheid bedraagt er 70 km/uur. Een bestuurder die 180 km/uur reed op de E313 spande de kroon.

De acht rijbewijzen werden onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. “Niettegenstaande gerichte politieacties slagen diverse chauffeurs er nog steeds in om vaak de toegelaten snelheid met meer dan het dubbele te overschrijden. Dit is onaanvaardbaar en levensgevaarlijk”, benadrukt voorzitter Thomas Vints. Tijdens dezelfde controles werden ook 3 pv’s voor het rijden onder invloed van alcohol, 2 pv’s voor niet verzekerde voertuigen en 2 pv’s voor het bezit van verdovende middelen opgemaakt.

