Acht jongeren werken één dag voor de stad op YOUCA Day BVDH

18 oktober 2019

Afgelopen donderdag op YOUCA Day engageerde de stad Beringen zich door acht jongeren een job-voor-één-dag aan te bieden. Vervolgens doneerden de jongeren hun loon (55€) van die dag, aan projecten in het zuiden. “Dankzij YOUCA worden wereldwijd jongeren geactiveerd om hun engagement en ondernemingszin waar te maken. Lokaal kregen Beringse jongeren de kans om voor één dag ervaring op te doen binnen diensten van de stad. Het is een mooi project met zowel lokaal als globaal een grote meerwaarde voor de samenleving. Dergelijke initiatieven ondersteunen we met volle overtuiging.” zegt schepen Hilal Yalcin (CD&V).