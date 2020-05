Aangepaste voorrangsregeling in Guido Gezellestraat Birger Vandael

26 mei 2020

11u52 0 Beringen Vanaf vandaag treedt een aangepaste voorrangsregeling in de Guido Gezellestraat in werking. De weggebruikers van de Guido Gezellestraat hebben vanaf nu steeds voorrang op de weggebruikers van alle hierop aansluitende zijstraten.

De regel is dus van kracht ten aanzien van alle zijstraten (Stalse Molenstraat, Valentijnstraat, Hubert Droogmansstraat, Neerstraat, Stalse Schansstraat en Pastoor Raeymakersstraat). “Deze wijziging gebeurt in het kader van het snelheidsplan dat vorig jaar werd ingevoerd”, aldus schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V). Voertuigen die de Guido Gezellestraat verlaten, verlenen nog steeds voorrang aan het kruispunt met de twee verbindingswegen. De signalisatie op die wegen wordt aangepast zodat de nieuwe regels voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld.

In de nabije toekomst staan er nog andere plannen op til in de Guido Gezellestraat. “In de loop van dit jaar zullen brede fietssuggestiestroken voorzien worden. Daardoor kunnen fietsers zich op een veilige manier verplaatsen in de Guido Gezellestraat, die voor hen vaak een goed alternatief is voor de drukke Heerbaan als verbindingsweg tussen de Molendijk en de Nieuwendijk”, laat schepen Vanhees tot slot weten.