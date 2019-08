8 jaar gevraagd voor moordpoging op jonge kapper Nurullah (19): “Hij wou hem de final touch toedienen” Birger Vandael

28 augustus 2019

10u29 3 Beringen Het openbaar ministerie heeft een celstraf van acht jaar gevraagd voor de 38-jarige man uit Leopoldsburg die op 5 januari dit jaar twee messteken toediende aan Nurullah Yildirim, een jonge kapper uit Beringen. Het was het droevige dieptepunt van een aanslepende familievete. “Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de beklaagde omstaanders vroeg om aan de kant te gaan zodat hij de de ‘final touch’ kon toedienen”, beschreef de procureur de moordpoging.

De feiten speelden zich af in de Stationsstraat in Beringen, waar op enkele meters afstand de kapperszaak van het slachtoffer en een betcentrum gelegen zijn. Tussen de families van dader en slachtoffer was er al langer een vete. In augustus 2018 vond reeds een eerdere schermutseling plaats. “Rond 18.17 uur was te zien hoe de beklaagde voorbij de vitrine van de kapperszaak liep”, vertelt de procureur. “Bij een eerste poging naar binnen te gaan, werd hij onmiddellijk buiten geduwd. Vervolgens slaagt hij er wel in tot bij het slachtoffer te komen. Hij stak twee keer in het bovenlichaam van de man.”

Nurullah heeft veel geluk gehad. Hij kreeg één mes in zijn linkerborstholte en zijn linkerlongvlies werd doorboord. Ook uit het medisch verslag is gebleken dat de twee steken potentieel levensgevaarlijk waren. Het slachtoffer kon nog net vluchten van de dader en overleefde uiteindelijk de feiten. “Ik ben nog steeds arbeidsongeschikt", zucht hij. “Op mijn borst zie je grote littekens van de feiten. In totaal heb ik twee weken in het ziekenhuis gelegen.” Het zakmes werd niet meer teruggevonden.

Voorbedachtheid en intentie tot doden

Het aanbrengen van de messteken wordt niet betwist. Volgens het openbaar ministerie gaat het om een poging tot moord met enerzijds de voorbedachtheid en anderzijds de intentie tot doden. “De dertiger uit Leopoldsburg zei dat hij schrik had van het slachtoffer en daarom zijn broers verzamelde. Hij zou zich verveeld hebben in het betcenter en uit paniek het zakmes genomen hebben. De camerabeelden spreken dat tegen en tonen duidelijk dat de beklaagde al langer een stekend voorwerp in zijn hand had. Het was niet het slachtoffer dat de provocatie opzocht, hij trok zich zelfs terug. Dat hij zelf ook een scheermes vasthad, is niet vreemd in een kapsalon. Op het moment van de feiten had hij echter niets in zijn handen.”

Op de beelden was eveneens te zien hoe het slachtoffer vroeg aan omstaanders om aan de kant te gaan. “Hij ging beredeneerd te werk en stak krachtig en gericht in de hartstreek. Het slachtoffer heeft veel geluk gehad”, besluit de procureur. Advocaat Michiel Van Kelecom , die het slachtoffer verdedigde, sloot zich graag aan bij het openbaar ministerie. “Ik heb zelden een verklaring gezien met zoveel leugens. Als hij bang was, waarom gaat hij dan juist naar het betcentrum naast het kapsalon? Hij leek er ook niet eenzaam, integendeel, zijn broers en neef bevestigen zelfs dat beklaagde rechtstreeks richting kapsalon ging.” Voor het slachtoffer wordt onder meer een morele schadevergoeding van 10.000 euro gevraagd.

Meester Kris Luyckx, die beklaagde verdedigt, stelde vast dat één van de rechters ook in een ander dossier een rol heeft gespeeld. Om alles correct te laten verlopen, wordt de zaak dus opnieuw gepleit op 13 september.