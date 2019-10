6 jaar cel voor poging moord op jonge Beringse kapper (19) Birger Vandael

11 oktober 2019

09u31 0 Beringen Een 38-jarige man uit Leopoldsburg is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar nadat hij op 5 januari dit jaar twee messteken toediende aan de jonge Beringse kapper Nurullah Yildirim. “De rechtbank is van oordeel dat beklaagde wel degelijk handelde met de intentie tot doden", staat te lezen in het vonnis.

De feiten speelden zich af in de Stationsstraat in Beringen, waar de kapperszaak van het slachtoffer gelegen is. Tussen de families van dader en slachtoffer was er al langer een vete. “Rond 18.17 uur was te zien hoe de beklaagde voorbij de vitrine van de kapperszaak liep”, vertelde de procureur. “Bij een eerste poging om naar binnen te gaan, werd hij onmiddellijk buiten geduwd. Vervolgens slaagt hij er wel in tot bij het slachtoffer te komen.”

Het gevecht is te zien op camerabeelden. Daaruit leidt de rechtbank af dat beklaagde ruim de tijd en gelegenheid had om te kiezen waar hij het slachtoffer zou steken. Hij richtte daarbij specifiek op de borst. “Indien het louter de bedoeling was om hem te verwonden, dan had beklaagde op andere lichaamsdelen kunnen richten. De omstandigheden dwongen beklaagde bovendien niet om een mes te gebruiken en het gaat ook niet om uitlokking. De reeds bestaande spanning is geen excuus. De dertiger was geenszins bang, wel boos. Hij had dit mes bij aankomst al bij, er is dus sprake van voorbedachtheid.”

Levensgevaarlijk

Nurullah heeft veel geluk gehad. Hij kreeg één messteek in zijn linkerborstholte én zijn linkerlongvlies werd doorboord. Ook uit het medisch verslag is gebleken dat de twee steken potentieel levensgevaarlijk waren. Het slachtoffer kon nog net vluchten van de dader en overleefde uiteindelijk de feiten. “Ik ben nog steeds arbeidsongeschikt”, zucht hij. “Op mijn borst zie je grote littekens. In totaal heb ik twee weken in het ziekenhuis gelegen.” Het zakmes werd niet meer teruggevonden.

De man uit Leopoldsburg krijgt naast de celstraf ook de rekening van het proces toegestuurd. Die bedraagt 3.172,29‬ euro. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 17.000 euro.