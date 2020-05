52-jarige Houthalenaar riskeert vijf jaar cel voor vier schoten op ex-provincieraadslid Ahmet Koç Birger Vandael

15 mei 2020

14u03 3 Beringen Een 52-jarige man uit Houthalen moest vandaag voor de correctionele rechtbank van Hasselt verschijnen voor poging doodslag. Op 27 februari 2018 loste hij vier schoten in café Cheers in Beringen. Doelwit was volgens het openbaar ministerie ex-provincieraadslid Ahmet Koç, die naar eigen zeggen in ‘ninjastijl’ de kogels ontweek. De vijftiger riskeert vijf jaar cel.

De feiten betreffen een schietpartij in café Cheers om 22.30 uur ‘s avonds, daarover is iedereen het eens. Volgens de procureur is de uitbater de enige getuige in de zaak. Hij vertelde hoe beklaagde die avond naast Koç op de zitbank kwam zitten en er een discussie was over een vermeende relatie van Koç met diens nichtje. Toen de Houthalenaar wou uithalen met een bierflesje, werd hij buitengezet. Daar zou hij zijn vuurwapen getrokken hebben en drie à vier keer geschoten hebben. Koç werd daarbij niet geraakt en het wapen werd later nooit teruggevonden.

Het ex-provincieraadslid hoorde naar eigen zeggen de kogels langs zijn hoofd zoeven toen hij onder de toog verdoken zat. Dat vertelde hij uitgebreid op sociale media. Hij linkte de feiten ook aan een PKK-aanhanger (Koerdische Arbeiderspartij, red.). Een wapendeskundige bevestigde later dat de schoten dodelijk hadden kunnen zijn. De dader had reeds veroordelingen opgelopen voor verboden wapendracht en bedreigingen en wordt gelinkt aan de Russische maffia. Voor de poging doodslag werd dan ook vijf jaar cel gevorderd.

Cowboyverhaal

De verdediging hekelde de manier waarop Koç over de feiten berichtte. “Dit is een cowboyverhaal waarbij hij ver uit de bocht gaat om toch maar sensatie te creëren”, opperde advocaat van de beklaagde Christophe Bielen. “Koç was zelfs niet meer in de zaal toen de schoten werden gelost. Dat gebeurde omdat mijn cliënt werd vastgegrepen en hij uit woede in het wilde weg begon rond te schieten. Dat heeft dus niets te maken met het kader rond de PKK.”

De poging doodslag wordt dan ook betwist. Bielen geeft wel het bezit van een verboden wapen toe en vraagt daarvoor een werkstraf. Het vonnis wordt op 12 juni uitgesproken.