5 jaar cel gevorderd voor Paalse militair (39) die mensen met bijl aanvalt na traumatische ervaring in Afghanistan Birger Vandael

29 juni 2020

15u41 0 Beringen Het openbaar ministerie heeft een celstraf van vijf jaar gevorderd ten aanzien van een 39-jarige militair uit Paal. De man viel verschillende personen aan met een bijl. Een agent was het doelwit van de man op de carpoolparking van Lummen. Net op tijd kon hij uit zijn wagen ontsnappen en zich verbergen in de struiken.

Het ging in 2017 niet goed met de beklaagde. Zo smeet hij op 14 mei 2017 al eens met een bijl op de parking van provinciedomein Halve Maan in Diest. De slachtoffers sloegen op de vlucht en zagen hoe de bijl hun wagen raakte. Een dag later was de agent in Lummen het slachtoffer, ook al kende hij de beklaagde totaal niet. De agent was aan het uitrusten op de parking toen hij te horen kreeg dat de beklaagde hem kapot zou maken. Terwijl de militair inhakte op de vooruit, kon de agent via de passagierszetel ontsnappen en schuilen in de struiken.

Ook op 13 januari 2018 haalde de Palenaar zijn bijl boven. Toen beschadigde hij twee wagens in het Beringse. Naar eigen zeggen zat de man destijds in de put omwille van problemen op het werk en in zijn relatie. Dat maakte dat hij ook zijn renovatiewerken niet kon betalen. Hij was bij de feiten onder invloed van alcohol en drugs.

Werkstraf

Advocaat Jan Swennen verdedigde de man en probeerde de zaken te plaatsen. Hij vertelde dat zijn cliënt in Afghanistan zag hoe vier lokale militairen om het leven kwamen bij een bomaanslag. Ook in Kosovo maakte hij van dichtbij menselijk leed mee. “Het was nooit de bedoeling om iemand te doden", onderstreepte hij. Swennen vraagt een werkstraf voor zijn cliënt, zodat de bestraffing niet op zijn strafblad komt. Op 7 september hoort de militair het verdict.