35 vrijwilligers begeleiden 68 gezinnen met spelmomentje in het Nederlands Birger Vandael

15 juli 2020

11u14 0 Beringen Stad Beringen is deze zomervakantie gestart met het nieuwe project ‘Taalmaatjes’. Vrijwilligers begeleiden meertalige gezinnen en bieden wekelijks een spelmomentje in het Nederlands aan. Met maar liefst 35 vrijwilligers die 68 meertalige gezinnen begeleiden, overtreft het succes onze stoutste verwachtingen", zegt schepen van Samenleven Hilal Yalçin (CD&V).

Het spelmomentje gebeurt steeds op maat van het gezin en met respect voor de veiligheidsmaatregelen. De ontmoetingen vinden plaats via raam- of stoepcontacten of indien gewenst via (video)chat.

50 spelpakketten uitgedeeld

Achter de schermen werd op korte tijd heel wat gerealiseerd. Alle vrijwilligers konden deelnemen aan een vormingsmoment en op enkele weken tijd werden 50 spelpakketten als inspiratie voor onze vrijwilligers uitgewerkt. Momenteel staan 68 pakketjes met basisspelmateriaal klaar om te vertrekken naar de deelnemende gezinnen.

Schepen Yalçin wil alvast alle vrijwilligers bedanken: “Jullie inzet en enthousiasme maken echt een verschil voor heel wat kinderen in Beringen. Daarnaast nemen de deelnemende gezinnen ook een belangrijk engagement op. Samen zorgen we ervoor dat meertaligheid een meerwaarde wordt.”