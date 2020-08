26-jarige vrouw houdt blijvende letsels over aan zware klappen in discotheek: dader moet haar ruim 460.000 euro schadevergoeding Birger Vandael

05 augustus 2020

14u29 0 Beringen Een 26-jarige vrouw uit Beringen krijgt een schadevergoeding van maar liefst 462.317,23 euro nadat ze op 2 juni 2017 door een 22-jarige Leuvenaar zware klappen kreeg in de Versuz. De vrouw houdt blijvende letsels over aan de feiten. Vermoedelijk zal ze nooit meer zelfstandig kunnen leven en ook de levensvreugde raakte ze volledig kwijt.

Die bewuste dag in de lente van 2017 trok het toen 23-jarige slachtoffer naar de populaire Hasseltse discotheek Versuz. Daar ontstond een discussie. Het meisje kreeg zonder duidelijke reden een zware klap en viel hard op de grond. Ook daar moest ze nog verschillende klappen incasseren. De slagen op haar slaap en haar rechterkaak veroorzaakten drie hersenbloedingen. Het slachtoffer bloedde uit haar oor en neus en belandde met verschillende breuken in het ziekenhuis.

Dronkenlap

Al snel bleek dat de gevolgen van de gebeurtenissen enorm waren voor het meisje. Haar karakter veranderde en ze houdt enkel een kort geheugen over aan de feiten. Tijdens de behandeling van de zaak bleek dat ze tot zestien uur per dag slaap nodig heeft. “Door een dronkenlap is de toekomst van mijn dochter kapot", stelde de moeder destijds formeel. De beklaagde vertelde dat hij dacht achtervolgd te worden door het meisje en enkel te hebben gereageerd op een eerdere slag.

Werkstraf

Vandaag werden enkel de burgerlijke belangen in de zaak afgehandeld. Op 19 maart 2019 werd de Leuvenaar immers al veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een geldboete van 1.600 euro voor de feiten. Provisioneel telde hij destijds respectievelijk 2.500 euro en 1 euro neer aan het slachtoffer en haar moeder. Een deskundige werd aangesteld om de precieze schade te bepalen. De gigantische schadevergoeding maakt zijn totale straf nu een pak zwaarder.

Volgens de deskundige is er immers sprake van licht gehoorverlies aan één kant, een chronische aanpassingsstoornis waarbij de vrouw angstige en depressieve kenmerken opliep en een duidelijk verlies aan intelligentie bij de vrouw. “De morele schade bestaat uit diverse elementen zoals pijnschade, gederfde levensvreugde, het bewustzijn van de verminderde fysieke kracht en geestelijke vermogen en angst en onzekerheid over de toekomst”, staat te lezen in het vonnis.

Geen boek of sport

De kans bestaat dat de vrouw haar ouderlijke woning nooit meer zal verlaten en zelfstandig kan gaan wonen. Een boek lezen blijkt niet meer mogelijk te zijn en op stap gaan of intensief sporten kan de vrouw niet meer zoals ze dat ooit deed. Ook haar relationeel leven lijdt onder de letsels.

Aan de mama van het meisje moet de Leuvenaar een schadevergoeding van 1.249 euro betalen. Voor de rechtsplegingsvergoeding van de mama en de dochter samen betaalt hij ook nog eens 8.400 euro.