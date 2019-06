237 hectare Limburgse grond ingezaaid voor bloemrijke weiden BVDH

03 juni 2019

16u05 0 Beringen De Limburgse regionale landschappen organiseerden dit jaar voor het vierde jaar op zij landschappen een samenaankoop van zaadmengsels voor bloemrijke akkers en weiden. In totaal werd er dit jaar 237 ha ingezaaid. “Dit zorgt voor kleurrijke bloemenakkers die zorgen voor meer biodiversiteit”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Bert Lambrechts (N-VA).

De laatste vier jaar groeide de oppervlakte aan ingezaaide percelen met meer dan de helft. Een goede zaak voor het uitzicht, maar ook voor de natuur. De bloemen en kruiden in de bloemenakkers trekken veel vlinders, bijen en hommels aan die zich tegoed kunnen doen aan stuifmeel en nectar. Vogels kunnen dan weer profiteren van het aanbod aan zaden en de insecten. De muizen die schuilen in de akker, zijn een traktatie voor roofvogels en de bloemenrijke velden vormen een broedplaats voor tal van soorten zoals de patrijs. Kleine zoogdieren en zelfs reeën kunnen hun kostje verzamelen in de akkers.

Het was jager-imker Theo Janssens van de Wildbeheereenheid ‘De Grote Beek’ die de eer kreeg om in Beringen twee hectare akker in te zaaien. Zo toont hij in naam van de jagers dat zijn mee willen helpen aan biodiversiteit. In totaal zijn er zeven soorten mengsels die worden verkocht. Alle info over deze actie en zaaitips kan je raadplegen via: www.limburgzaait.be.