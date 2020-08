22ste vestiging van Group Bruno geopend in Beverlo Birger Vandael

10 augustus 2020

10u33 0 Beringen Het afgelopen weekend werd aan de Heppensesteenweg in Beverlo een gloednieuw Esso tankstation & Bruno Foodcorner geopend. Het is de 22ste vestiging van Group Bruno. Naast dranken, snoepgoed, autobenodigdheden, kranten en broodjes worden er ook verse pizza’s gemaakt in een roterende pizzaoven. Deze weegt maar liefst drie ton en is van Italiaanse topkwaliteit.

De nieuwe vestiging beslaat maar liefst 560 vierkante meter. Naast een tankstation omvat de site ook een gloednieuwe self carwash en een Bruno Foodcorner. Deze heeft een totaal vernieuwd concept gekregen met een ruim interieur en verrassende look.

10 voltijdse medewerkers

Het gaat om een totale investering door Group Bruno van 2,6 miljoen euro. De Bruno Foodcorner zal normaal dagelijks 24/7 open zijn, maar gezien de huidige Corona-wetgeving is de shop tijdelijk open op weekdagen van 05:00 uur ’s morgens tot 01:00 uur ’s nachts, en tijdens het weekend tussen 07:00 en 01:00 uur. Er zullen in totaal 10 voltijdse medewerkers aan de slag gaan, waaronder ook jobstudenten. Het nabijgelegen Bruno Service Station in Heppen zal omvormen tot een onbemand tankstation.

Zonhoven

Ook in Zonhoven is men volop bezig met de bouw van een gloednieuwe Bruno Service Station & Foodcorner. De opening daarvan is voorzien voor einde 2020. Group Bruno blijft geloven in de toekomst en voert haar investeringsplannen verder uit ook in deze moeilijke coronatijd.