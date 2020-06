21 extra digitale zone 30-borden in Beringen Birger Vandael

08 juni 2020

09u55 0 Beringen De stad Beringen heeft van de Vlaamse overheid een subsidie ontvangen voor de aankoop van 21 extra digitale zone 30-borden. “Zo kunnen we de veiligheid in de buurt van onze scholen verhogen", verduidelijkt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

De borden worden geplaatst in de buurt van een tiental scholen en vormen een aanvulling op de reeds aanwezige verkeersveilige maatregelen. “Zo voorzien we al octopuspalen en omegabeugels aan de schoolpoorten die de automobilisten moeten waarschuwen”, zegt schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V). De digitale borden worden allemaal in een straal van 100 meter rondom de school geplaatst. Ze zijn afgestemd op de schooluren en branden voor- en naschools en soms tijdens de middagpauze.

Topprioriteit

“Dit is niet de laatste actie in het kader van veilige schoolomgevingen” laat schepen Vanhees nog weten. “Kinderen veilig naar school laten gaan blijft een topprioriteit voor het stadsbestuur. In het fietsrapport behaalde Beringen een knappe achtste plaats, maar uit de resultaten bleek dat we nog een extra tandje moeten bijzetten wat veilige schoolomgevingen betreft. We zetten dit alvast bovenaan op onze agenda.”