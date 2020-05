21 coronaboetes uitgedeeld in één avond in Beringen MMM

20 mei 2020

23u07 0 Beringen De politie betrapte dinsdagavond meerdere personen die het samenscholingsverbod niet naleefden in Beringen. Het ging om een jongerenbijeenkomst aan BE-Mine, en een tuinfeest in Beringen-centrum.

Het korps van de politie ontving al langer meldingen van achtergelaten afval op BE-Mine. Op dinsdagavond konden de ploegen de daders betrappen: een 20-tal jongeren, onder hen ook enkele minderjarigen, verzamelden er om samen tijd door te brengen. De politie schreef maar liefst 16 corona-pv’s uit.

Later op de avond was er een klacht over een tuinfeest in het centrum van Beringen. Op dit feestje waren meer personen aanwezig dan toegelaten. Vijf personen ontvingen een Corona-boete. Ook tijdens het komende lange en zomerse weekend worden de coronapatrouilles verdergezet.