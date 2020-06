20 en 23 maanden cel voor veertigers na zware verkeersagressie Birger Vandael

15 juni 2020

14u19 0 Beringen Een 43-jarige Beringenaar en een 47-jarige man uit Turkije zijn veroordeeld tot respectievelijk 20 en 23 maanden cel voor zwaar verkeersgeweld op een 69-jarige man. De 33-jarige dochter van het slachtoffer zag alles voor haar ogen gebeuren.

Op 27 oktober 2013 kwamen de twee partijen elkaar tegen op het kruispunt van de Koolmijnlaan en de Stationsstraat in Beringen. Het kwam tot een discussie omtrent de verkeerssituatie. Volgens een getuige liet de bestuurder van een BMW zijn motor ronken om op die manier plaats te creëren. Er stapten twee mannen uit de BMW en uit een Peugeot wandelde ook een oudere man. Die man werd ‘afgeranseld’ en viel tegen de grond. Fel bebloed werd hij later aangetroffen in zijn stoel.

De eerste beklaagde beweerde dat hij enkel had geslagen om zijn vriend te verdedigen. De rechtbank gelooft echter niet dat beklaagde geen andere mogelijkheid had. Ook van uitlokking is er volgens de rechtbank geen sprake. Aan het slachtoffer moet een som betaald worden van 4.358,35 euro, waarvan een gedeelte provisioneel. De vrouw die de feiten zag gebeuren, krijgt 3.364,75 euro voor het trauma dat ze moest verwerken.