184.000 euro voor vergroeningsproject rond jeugdlokalen Koersel BVDH

14 januari 2020

14u22 0 Beringen Het lokale vergroeningsproject rond de jeugdlokalen in Koersel krijgt van het Agentschap Natuur en Bos een subsidie van 184.000 euro. De terreinen van de Albert I Laan tot aan het bos achter Chiro Koersel zullen immers een metamorfose ondergaan.

Tussen de nieuwe Chirolokalen en jeugdhuis Club 9 komt een ruime speelweide. De boomgaard, die tot in de jaren zestig groeide waar nu de grijze parking ligt, zal terugkeren op het terrein. “Bovendien komt er een bloemenweide met inheemse soorten en een insectenhotel”, voegt schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT) toe. “Een drie meter brede haag omheint het geheel en vormt een groenbuffer voor de nodige biodiversiteit. Een grote verharde vlakte zoals deze parking houdt warmte langer vast en creëert het zogenaamde hitte-eilandeffect. De ontharding met de boomgaard verkoelt te omgeving juist wat het gebied veel aangenamer maakt tijdens warme zomers.”

Geen verkeer in smalle doorgangen

De smalle doorgangen aan de Albert I Laan zullen niet meer toegankelijk zijn voor auto’s. In de toekomst rij je het terrein op via de Corceliusstraat en het Jeugdpad en parkeer je naast het Jeugdpad op grasdallen en op een overflowparking in verstevigd gras. Voor fietsers en voetgangers voorzien we een verbinding van de Albert I Laan tot aan het Jeugdpad. In een latere fase zal dit pad verder verbonden worden met de stedelijke basisschool en de Anjerstraat,” stelt schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V).