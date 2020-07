150.000 euro in de strijd tegen verslavingen: “Gok-, game- en internetverslavingen nemen toe" Birger Vandael

02 juli 2020

11u22 1 Beringen Het stadsbestuur van Beringen trekt 150.000 euro uit voor hulpverlening en preventie van verslavingsproblematieken. Het sloot daarover een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Zorggroep Zin, die werd goedgekeurd door de gemeenteraad. “Naast drug- en alcoholmisbruik komen er helaas steeds meer meldingen van gok-, game- en internetverslaving”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

De politie Beringen - Ham - Tessenderlo stelde in 2019 een vijfde meer drugsfeiten vast dan een jaar eerder. “De politie voerde het voorbije jaar extra controles uit. Dat heeft ervoor gezorgd dat het aantal feiten gestegen is, maar de cijfers bewijzen vooral dat de problematiek helaas nog altijd bijzonder actueel is”, zegt burgemeester Vints. “Vaak schuilt achter het druggebruik een complexe persoonlijke context, daarom vind ik het belangrijk om ook in te zetten op hulpverlening en preventie.”

Het stadsbestuur doet daarvoor een beroep op de expertise van Zorggroep Zin, ontstaan uit een fusie van CAD Limburg en de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg (VGGZ). Zij ontwikkelden een ruim aanbod van zorg voor mensen met een verslavingsproblematiek en hun familie. “Sommigen komen nauwelijks of nooit in contact met het reguliere gezondheids- en welzijnsaanbod”, zegt Vints. “Daarom komt er opnieuw een outreachend medewerker gericht op deze meest kwetsbare groep volwassenen.”

Preventie

Zorggroep Zin zet daarnaast sterk in op preventie. In overleg met de stad en het onderwijs lanceren ze campagnes en projecten rond verschillende thema’s in de scholen in Beringen. Daar komen ook nieuwe problematieken zoals gok-, game- of internetverslaving aan bod. Daarnaast organiseert Zorggroep Zin in Beringen het Rebootkamp voor Limburgse jongeren die vaak gamen en meer nood hebben aan offline activiteiten.