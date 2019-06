145 per uur waar 90 mag: vier straatracers verliezen hun rijbewijs Toon Royackers

24 juni 2019

18u52 0 Beringen Afgelopen weekend heeft de lokale politie Beringen, Ham en Tessenderlo opnieuw controles gehouden tegen straatracers. In totaal moesten vier snelheidsduivels hun rijbewijs inleveren.

De politie stelde zich op aan de Kasteletsingel, de Paalsesteenweg, de Koerselsesteenweg en de Koolmijnlaan in Beringen. In Tessenderlo waren er controles aan de Sparrenweg en de Industrieweg. In totaal vlogen 166 van de 1.318 gecontroleerde bestuurders op de bon wegens overdreven snelheid. De zwaarste overtredingen werden gemeten op de Kasteletsingel. Racers haalden er snelheden tot 145 per uur, waar 90 toegelaten is. Vier van hen mochten hun rijbewijs meteen inleveren.