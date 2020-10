12 maanden cel voor Beringenaar (33) die drugs via condooms in gevangenis probeert te smokkelen Birger Vandael

08 oktober 2020

Een 33-jarige Beringenaar is veroordeeld tot 12 maanden cel en 8.000 euro boete omdat hij speed en cannabis in de gevangenis wilde smokkelen. Dat gebeurde op 3 juli nadat hij een paar dagen in vrijheid mocht leven. Hij stopte de harddrugs in condooms en gripzakjes en bracht ze anaal in. De politie verdacht de Beringenaar al langer van de feiten en agenten zagen hoe hij drugs aankocht in de Hasseltse stationsbuurt. Bij een controle in de gevangenis hing hij uiteraard meteen. Eind mei 2019 was hij al eens voor gelijkaardige feiten veroordeeld.