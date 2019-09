12-jarige dj Sacred schittert op Slagkrachtfestival met techno-act Lien Vande Kerkhof

08 september 2019

11u41 18 Beringen Alsof de week voor Hannelore Sacré, die pas naar het eerste middelbaar ging, nog niet spannend genoeg was opende ze zaterdag het Slagkrachtfestival in Beringen als dj Sacred. De 12-jarige Lummense schitterde op het podium met een heuse techno-act. “Natuurlijk ben ik zenuwachtig wanneer ik het publiek tegemoet treed. Maar eens ik eraan begin vertoef ik meteen een heerlijke flow.”

Hoewel haar draaiskills het zeker en vast niet verraden is Hannelore als dj Sacred misschien wel de jongste dj van het land. “Waar ik mijn inspiratie haal? Ik kijk natuurlijk enorm op naar Charlotte de Witte en Amelie Lens. Voor een carrière zoals die van deze topvrouwen zou ik later meteen tekenen. Maar mijn echte steun en toeverlaat is mijn papa. Ik kies mijn muziek altijd zelf, maar hij helpt mij met uitzoeken welke nummers goed achter elkaar passen. Mijn liefde voor techno erfde ik dan ook van hem, papa komt uit de evenementenwereld.”

Unieke belevenis

Hannelore’s talent werd opgemerkt tijdens een draaiwedstrijd voor jong lokaal talent. “Tijdens ‘de speelplaats' op de Lutgardesite in Beringen greep ik mijn kans om mensen te laten zien wat ik kan. Erg spannend, maar de reacties waren lovend. Toen de organisatoren van Slagkracht mij recent vroegen om het festival te openen heb ik een ogenblik getwijfeld. Zou dat immers niet wat te druk worden in combinatie met school? Maar ik bedacht mij gelukkig snel: zo’n unieke belevenis kon ik toch niet aan mijn neus laten voorbij gaan. Mijn ouders staan trouwens hélemaal achter mij.”

Techno

“Of ik leuke commentaar krijg van mensen op school? Mijn klasgenootjes vinden het natuurlijk leuk voor mij, maar kennen eerlijk gezegd nog niet zoveel van techno. Wellicht komt dat later nog wel, we zijn tenslotte nog maar 12… Binnenkort wil ik trouwens ook zelf muziek gaan maken. Vroeger wist ik nooit goed wat ik wilde worden, maar op dit moment staat mijn besluit vast: een succesvolle dj. Al ga ik maandag eerst nog maar even terug naar school”, (lacht).