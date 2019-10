11 rijbewijzen ingetrokken tijdens nachtelijke verkeerscontroles BVDH

27 oktober 2019

17u15 0 Beringen Dit weekend voerde de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo diverse verkeerscontroles uit. Maar liefst 11 bestuurders werden aan de kant gezet en dienden, omwille van de ernst van de overtreding, hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren.

In Beringen vonden vrijdagnacht snelheidscontroles plaats op de Hasseltsesteenweg, de Molendijk, de Paalsesteenweg, de Koerselsesteenweg, en de Koolmijnlaan. In totaal werden 1.377 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 215 bestuurders reden té snel en zullen beboet worden.

In Ham en Tessenderlo waren zaterdagnacht snelheidscontroles ingepland. In Tessenderlo waren er controles op de Schoterweg, Sparrenweg en Lapseheide. Op de Sparrenweg werd een voertuig geflitst aan 124 km/u. In Ham waren er controles op de Staatsbaan en de Heppensesteenweg. In totaal werden 547 voertuigen gecontroleerd, 62 reden te snel en zullen beboet worden.

Blijvende aandacht

Op het ogenblik van het dodelijk verkeersongeval in Ham stond het flitsvoertuig opgesteld in de omgeving. De inspecteur heeft de controle onmiddellijk afgebroken om hulp te gaan bieden aan de slachtoffers. “Zonder mij te willen uitspreken over de precieze omstandigheden van het verkeersongeval in Ham, tonen zowel dit ongeval, als de resultaten van onze controles van het voorbije weekend, aan dat blijvende aandacht moet wordt gegeven aan de verkeersveiligheid in onze politiezone en dat onze ambitie om hier de volgende jaren nog extra op in te zetten zeker gerechtvaardigd is” zegt Geert Wouters, korpschef van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo.