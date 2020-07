11 nieuwe coronabesmettingen in Beringen: “Geen weet van link met bepaalde gemeenschappen” Birger Vandael

18 juli 2020

16u43 0 Beringen Na Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren is er nu ook in Beringen sprake van verhoogde waakzaamheid nadat het aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen is. Het gaat om 11 positieve tests, op 47.000 inwoners. Er gaan geruchten rond als zou er een cluster zitten binnen de Turkse gemeenschap, maar dat kan burgemeester Thomas Vints (CD&V) niet bevestigen.

In de week van 8 tot 14 juli werden in Beringen 24 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geteld. Dat is een richtcijfer dat boven ‘20' ligt, en dan gaan de alarmbellen bij Sciensano rinkelen. In de praktijk komt het neer op 11 besmettingen, op een totaal van 47.000 inwoners.

“Er is een onderzoek gestart”, aldus burgemeester Thomas Vints. “Maar ik kreeg te horen dat nog niet alle patiënten bevraagd konden worden. Daar is men nog op aan het wachten, om dan te kunnen bepalen waar de besmettingen vandaan komen. Volgens verschillende media zou er een link zijn met de Turkse gemeenschap, maar die informatie heeft mij nog niet formeel bereikt.”

Werkgerelateerd?

Het is dan ook niet duidelijk of de besmettingen zich in één of meerdere gezinnen situeren, of dat het mogelijk gaat om individuele besmettingen. “Wel kreeg ik intussen te horen dat er in twee gevallen telkens twee onderlinge collega’s besmet zijn. Mogelijk is dat hier dus werkgerelateerd. Maar de burgemeesters moeten echt wel meer informatie krijgen om vervolgens aan de slag te kunnen gaan.”

“Ik heb de huisartsen geïnformeerd en er komt binnenkort ook overleg bij de gouverneur en het Agentschap Zorg en Gezondheid om te kijken of we korter op de bal kunnen spelen inzake contacttracing in Limburg, zoals men dat in Antwerpen van plan is. Reden tot paniek is er niet, maar ik vraag iedereen wel om de regels te blijven volgen. Wie positief testte, vraag ik om zich aan de quarantaine te houden.”

Dat Beringen nu ook onder verhoogde waakzaamheid valt, is geen verrassing. De stad grenst immers aan Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder, waar eerder ook al een stijging van het aantal besmettingen was.