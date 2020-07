11 nieuwe coronabesmettingen in Beringen: “Geen link met bepaalde gemeenschappen” Birger Vandael

18 juli 2020

16u43 0 Beringen Na Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren is er nu ook in Beringen sprake van een verhoogde waakzaamheid nadat het aantal nieuwe coronabesmettingen in stijgende lijn gaat. Volgens burgemeester Thomas Vints (CD&V) gaat het om 11 besmettingen op 47.000 inwoners: “Nog geen reden tot paniek, maar ik vraag iedereen wel om de regels te blijven opvolgen.”

Dat Beringen nu ook onder verhoogde waakzaamheid valt, is geen verrassing. De stad grenst immers aan Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder, waar al eerder een dergelijke evolutie gaande is. “Ik ben donderdagnamiddag op de hoogte gebracht door het Agentschap Zorg en Gezondheid", weet Vints. “Onze stad voldoet aan twee van de drie indicatoren. Daarom is men momenteel bezig met het zoeken naar verbanden tussen de besmettingen.”

Met 11 besmettingen op 47.000 komt Beringen net boven de grens van 20 besmettingen op 100.000 uit. Dat is nog een pak minder dan in Houthalen-Helchteren, waar sprake is van 55 per 100.000 gevallen. “Her en der werden bepaalde gemeenschappen gelinkt aan de besmettingen, maar ik heb geen signalen in die richting gehoord", geeft Vints nog mee. “Ik wil vragen aan de positief geteste mensen om zich te houden aan de quarantaine.”