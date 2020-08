108 sluikstorters betrapt via camerabeelden Birger Vandael

08 augustus 2020

11u17 0 Beringen Ook in het tweede kwartaal van 2020 heeft de stad Beringen de vruchten geplukt van het nieuwe beleid omtrent de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. “Van april tot en met juni noteerden we 108 vaststellingen van zwerfvuil en sluikstort op basis van camerabeelden. Dit brengt het totaal van GAS-vaststellingen voor zwerfvuil en sluikstort via de verplaatsbare camera’s op 182", vertelt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

Beringen zet al van bij het begin van dit jaar vijf verplaatsbare camera’s in bij de strijd tegen de sluikstorters. Met resultaat, want de 182 is bijna een verdubbeling van het totaal aantal GAS-vaststellingen in 2019. “Ik betreur dat we in onze stad nog steeds te maken krijgen met een hoog aantal sluikstorten. Het is positief dat we de daders kunnen beboeten, maar toch zou ik liever minder slingervuil zien in onze stad”, merkt Vints op. De overtreders mogen een GAS-boete verwachten die bij herhaling van de overtreding kan oplopen tot 375 euro.

Blijvende strijd

“Ook deze zomer en in het najaar blijft stad Beringen de camera’s inzetten op plaatsen die gekend zijn als probleemzones. Vanaf het najaar steken we nog een tandje bij in de aanpak van deze problematiek. Er zal bijkomend ingepikt worden op initiatieven op Vlaams niveau, waar we een lokale vertaling aan zullen geven”, legt schepen van milieu Tijs Lemmens (VOLUIT) uit. “Daarnaast zetten we nog meer in op samenwerking tussen alle betrokken stadsdiensten. We gaan volledig voor een leefbaar, proper en veilig Beringen”, besluit burgemeester Vints.