105 miljoen euro voor verdere groei van Beringen: nieuwe projecten moeten uitzicht van stad verder veranderen Birger Vandael

09 december 2019

13u26 0 Beringen De stad Beringen presenteerde maandagmiddag het meerjarenplan 2020-2025. De komende zes jaar investeert het stadsbestuur 105 miljoen euro. De drie krachtlijnen daarbij zijn ‘verbinden', ‘groeien' en ‘kansen geven’. “We kiezen voor een veilige stad waar iedereen zich thuis voelt", onderstreept burgemeester Thomas Vints (CD&V).

Voor de verdere ontwikkeling van de stad, werden de Beringenaren geconsulteerd via een online bevraging. Ook het overkoepelend buurtplatform gaf input aan het stadsbestuur. “Ongeveer 1.000 inwoners gaven hun mening en het resultaat is een breedgedragen en verbindend meerjarenplan”, vertelt Vints. “We hebben een akkoord over de budgetten om onze ambitieuze visie te realiseren, zonder onze gezonde financiële structuur in het gedrang te brengen.”

Met de bouw van het nieuwe stadhuis, de heraanleg van de markt en de realisatie van het mijnbelevingscentrum be-MINE PIT zal het uitzicht van Beringen de komende jaren verder veranderen. De stad ontwikkelt ook een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie op basis van een bouwmeesterscan en een open stadsdebat. Zo wordt de haalbaarheid van een vrijetijdscentrum onderzocht. Aan de kanaalzone wordt gestart met de ontwikkeling van ‘wonen aan het water’.

Herbestemming OCMW-gebouw en Mijnstadion

De herbestemming van het OCMW-gebouw moet Beverlo dan weer een nieuw elan geven. En ook het verouderd Mijnstadion krijgt een nieuwe invulling. “Het gesloten karakter zal aangepast worden, maar het sportieve blijft wel primeren”, weet schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT).

Een gekende bekommernis in Beringen is ook het thema ‘veiligheid’. Daarom zal de stad de dotatie aan de politiezone verhogen met één miljoen euro, wordt het GAS-reglement verder uitgewerkt en wordt er geïnvesteerd in veilige schoolomgevingen en bijkomende fietsvoorzieningen.

Verder denkt de stad aan jong én oud. “Zo creëren we 100 bijkomende plaatsen in de buitenschoolse kinderopvang, komt er een extra jongerenwerker, maken we werk van nieuwe speelpleinen en richten we een jongerenadviescentrum (JAC) op", stelt Vints. “Voor de ouderen komt er een speciale beleidscoördinator en de mantelzorgpremie keert terug. We zullen ons ook inzetten voor gezinnen die het moeilijk hebben en opteren voor een integrale aanpak van armoede.”

Bruisend Beringen

Met een verhoging van het cultuurbudget en het evenementenbudget en de aanstelling van een erfgoedcoördinator en eventmanager maakt Beringen duidelijk dat het mikt op een bruisende stad. “Met de Parkies concerten en de veldrit hebben we hier dit jaar al een aanzet gegeven”, stelt de burgemeester. “Tot slot versterken we ook de lokale dienstverlening zodat we de digitalisering niet missen.”

Taxshift

Wanneer de budgetten volledig worden gerealiseerd zal de schuldgraad in 2025 oplopen tot 1.220 euro per inwoner en nemen de leningslasten een aandeel in van 7,1 procent. “In vergelijking met omliggende gemeenten doen we het op dat vlak goed en we blijven dan ook een gezonde gemeente”, verzekert Lemmens, die ook schepen van Financiën is. Er vindt verder ook een verlaging van de personenbelasting plaats van 7,9% naar 7,6%. In ruil verhogen de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 913 naar 955. “Voor een gemiddeld gezin is de impact dus budgetneutraal." Een woonbehoeftestudie zal doen blijken of de belasting op onbebouwde gronden en percelen wordt afgeschaft, dan wel bijgestuurd. In 2021 staat ook een nieuw algemeen belastingreglement gepland.

Op 30 december wordt het meerjarenplan op de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.