1000 honden verkennen verlichte mijnsite Eerste Industrial Dog Walk in Beringen Greet Henderix

19 oktober 2019

08u35 0 Beringen Straks is het aan de baasjes, maar gisteravond mochten 1000 honden het parcours van de Industrial Night Run al eens verkennen. Een wandeling van vijf kilometer op de feeëriek verlichte mijnterril van Beringen. “Vorig jaar kregen we meer dan honderd keer de vraag van deelnemers of ook hun hond mee mocht tijdens de belevingsloop”, zegt organisator Stefan Vranckx. “Daarom organiseren we dit jaar deze extra avond.”

“Wij gaan heel graag wandelen met onze honden”, vertelt Hanne Pulings, baasje van Stitch. “En dat een keertje ‘s avonds laat op de mijnterril leek ons speciaal.” Niet alleen de terril, ook de oude mijngebouwen zijn uitgelicht. Op de achtergrond hoor je het geluid van het kolenspoor.

Speciaal, maar voor veel baasjes ook vermoeiend. “Absoluut”, lacht Catjana Vanstraelen. Zij heeft twee honden: Maurice en Marcel. “Ze zijn heel zenuwachtig, omdat ze zoveel andere honden zien. Maar ik hoop dat ze het leuk vinden.” Om die reden zijn er ook maar 1000 honden toegelaten. “En we laten hen in kleine groepjes vertrekken”, vult organisator Stefan aan. Na de tocht volgt er een traktatie: niet voor baasjes, wél voor de honden. Ze krijgen een medaille, hondenfrieten en er is zelfs speciaal hondenbier.