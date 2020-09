10 Rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken tijdens verkeersactie Birger Vandael

13 september 2020

14u30 0 Beringen Het voorbije weekend zette de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo een verkeersactie op die zich specifiek richtte naar overdreven snelheid. Van maar liefst 10 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingehouden, 239 andere bestuurders mogen nog een boete in de bus verwachten.

In Beringen werden 3 rijbewijzen ingetrokken op de Kasteletsingel. De toegelaten snelheid bedraagt er 90 km/uur. Er werden snelheden genoteerd van 135, 140 tot zelfs 150 km/u. Op de Koolmijnlaan in Beringen trok men het rijbewijs van een bestuurder in omwille van onaangepaste snelheid en het aanzetten tot snel rijden, een andere bestuurder reed er 130 km/u. bij een toegelaten snelheid van 70 km/u.

Ook op de Paalsesteenweg en de Lummenseweg werden voertuigen uit het verkeer gehaald. Bij een toegelaten snelheid van 70 km/u. reed op de Paalsesteenweg een bestuurder 125 km/u. en op de Lummenseweg 115 km/u. Op de Industrieweg in Tessenderlo reed een bestuurder 120 km/uur (snelheidslimiet 70 km/uur). Op de N73 in Ham werd een bestuurder betrapt aan een snelheid van 130 km/uur (snelheidslimiet 70 km/uur) Ook deze bestuurders dienen hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren.

Rijden onder invloed

Andere snelheidscontroles vonden plaats op de Hasseltsesteenweg, de Koerselsesteenweg, de Paalsesteenweg, de Heppensesteenweg in Beringen en Ham en de Sparrenweg in Tessenderlo. 2.317 voertuigen werden gecontroleerd. 239 reden té snel waarvan bij 5 bestuurders nog een rijverbod zal volgen omwille van zeer hoge snelheden. Ook 2 rijbewijzen werden ingetrokken naar aanleiding van het rijden onder invloed. Dit gebeurde onder meer op de H. Hartlaan in Tessenderlo.