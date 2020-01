1.330 lopers deden in 2019 mee aan boslopen BVDH

03 januari 2020

In 2019 deden in totaal 1.330 lopers mee aan de zes boslopen in Beringen, Ham, Tessenderlo, Leopoldsburg, Heusden-Zolder en Halen. “We richten ons hiermee vooral op de beginnende en recreatieve jogger die eens een andere locatie wil uitproberen. Eén van onze beleidsdoelstellingen is ook om inwoners meer te laten bewegen en een bosloop is daar ideaal voor”, vertelt schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT). 27 sportievelingen deden mee aan vijf van de zes edities, negen personen kwamen zelfs altijd opdagen. Onder hen werden waardbonnen bij Di Angeli Sports verdeeld. De gelukkige winnaars zijn: Paul Corthouts, Philip Hermans, Andy Caerts, Hilde Steensels, Nico Mangelschots en Lynn Jardin. Ook in 2020 zijn er weer boslopen van 4, 8 of 12 km in Leopoldsburg (zondag 22 maart), Ham (zondag 10 mei), Heusden-Zolder (zondag 28 juni), Beringen (zondag 4 oktober), Halen (zondag 18 oktober) en Tessenderlo (zondag 13 december).