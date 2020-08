‘Tour Elentrik’ vormt grijze elektriciteitskasten om tot kleurrijke kunstwerken Birger Vandael

18 augustus 2020

10u45 0 Beringen Dit weekend zijn de lokale kunstenaars begonnen met het kunstproject ‘Tour Elentrik Beringen’. Op 33 locaties zullen 26 elektriciteitskasten worden omgetoverd tot kleurrijke blikvangers in het straatbeeld.

De kunstenaars worden professioneel begeleid door Treepack. “Ze laten zich inspireren door de naam van de straat waar het kastje staat en maken zo een link met het dorp en de buurt”, vertelt schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT). “Op sommige locaties spreken de ontwerpen voor zich, andere creaties doen de voorbijganger even nadenken. Door het werk van enkele vandalen kwam graffiti de laatste dagen negatief in het nieuws. Met Tour Elentrik willen we via graffitikunst een positieve boodschap en kleur in het straatbeeld brengen.”

Bruce Springsteen

In Paal worden de woorden van een lokale dichter op een kastje geplaatst, in Tervant vind je een glas in lood ontwerp dat refereert naar de nabijgelegen kerk. De Japanse kerselaar en oude mijnwerkershuizen resulteren in een pareltje op het Kioskplein en in Koersel geniet je van een songtekst van Bruce Springsteen.” Nog tot 23 augustus zijn de kunstenaars aan het werk.

Route

In het weekend van 29 en 30 augustus wordt Tour Elentrik Beringen officieel ingehuldigd en zal een route gelanceerd worden, die je kan volgen. Tot dan vind je ook alle info terug via de Facebookpagina www.facebook.com/TourElentrikBeringen.