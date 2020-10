‘The Holy Scales’ winnen karperwedstrijd Birger Vandael

11 oktober 2020

11u27 1 Beringen De Benelux Carp Qualifier 2020 in Paal zit er op. Het werd een zeer spannende karperwedstrijd die in totaal goed was voor een vangst van maar liefst 1.483 kilo aan gevangen karpers. Omdat er uiteindelijk 100 karpers werden gevangen, dook organisator Bob Cuyvers mee met de deelnemers in het water.

De laatste nacht bood nog de nodige spanning. Zo slaagden nog twee teams er in om toch nog op het scorebord te komen. Net voor 11 uur werd ten slotte de honderdste karper bereikt, met de nodige zwempret als resultaat. De absolute topprestatie werd gerealiseerd door het team van The Boilie Service. Zij vingen vannacht nog twee schubkarpers waaronder één van 23,4kg. Hierdoor sprongen ze meteen weer flink voorwaarts naar de tweede plaats op slechts 1kilo van de leiders op stek 1. De overwinning was uiteindelijk dan toch voor The Holy Scales. Op de derde plaats eindigt Team KC De Blankers.

In totaal werden honderd karpers gevangen: 42 graskarpers, 21 schubkarpers en 37 spiegelkarpers. Het gemiddeld gewicht van de niet-graskarpers bedroeg 15,2kg. In totaal werden tien vissen gevangen die meer dan 20 kilo wogen, de grootste vis was 26,3 kilo. Vier ploegen eindigden uiteindelijk zonder vangst.