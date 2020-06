‘t Buitings Volkstoneel stelt voorstellingenreeks ‘Boeing Boeing’ uit tot 2021 Birger Vandael

02 juni 2020

13u51 0

Het bestuur van ‘t Buitings Volkstoneel heeft besloten om dit jaar de voorstellingenreeks van ‘Boeing Boeing’ niet meer te brengen. “Na wikken en wegen werd snel duidelijk dat het voor ons moeilijk is om dit stuk voor te bereiden en alsnog te spelen op een latere datum dit jaar,” laat voorzitter Tijs Lemmens weten. “Daarom hebben we besloten om de voorstellingen te hernemen in 2021.” Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun toeschouwers blijven de kaarten, die dit jaar gekocht werden, als tegoed gelden voor volgend jaar. “We raden onze toeschouwers dan ook aan hun kaarten of mailbevestiging van hun bestelling goed bij te houden. Volgend jaar bij de start van de verkoop van 2021 kunnen we deze kaarten dan makkelijker inruilen voor een nieuwe kaart.”