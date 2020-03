“Standplaats moet helaas wel betaald worden”: geen klantenfiles op voorlopig laatste markt in Beringen Birger Vandael

18 maart 2020

13u43 0 Beringen Deze woensdagvoormiddag vond in Beringen Centrum de wekelijkse openbare markt ondanks de verspreiding van het coronavirus toch nog plaats. Je kon er onder meer terecht voor groenten, fruit, kip, kaas en wafels. Het was meteen ook de laatste markt in Beringen in tijden van corona. “Dat hebben we zelf besloten na overleg met andere gemeenten", stelt schepen van Economie Werner Janssen (N-VA).

In supermarkten wordt er momenteel volop gehamsterd, maar op de openbare markt was het ondanks een verwarmend lentezonnetje minder druk. “De markt is een interessante aanvulling op het aanbod in de winkels. Met enkel een Delhaize heeft Beringen Centrum niet heel veel in de aanbieding. Daarom kan de markt zeker ook in deze tijden van nut zijn", legt Janssen uit.

Toch was het de laatste keer geweest dat de markt nog plaatsvond. “De communicatie vanwege de hogere overheid verliep onduidelijk", stelt Janssen kritisch vast. “Het was aan de lokale overheid om te beslissen wat we nu zouden doen. Vanaf donderdag zijn er geen markten weer. Ook al omdat de maatregelen elke dag kunnen veranderen, want momenteel is het strikt genomen wél nog toegelaten. Ik ben vandaag ook zelf ter plaatse gegaan om de marktkramers in te lichten.”

Benzinekosten

Voor wafelverkoper Eddy Menten is het alvast geen probleem dat de markt niet meer zal plaatsvinden: “Dat had ik vandaag ook liever gehad. Helaas moet de benzine en de standplaats wel worden betaald.”