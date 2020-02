‘Oogst van Eden’ presenteert menu vol Beringse boerenproducten Birger Vandael

17 februari 2020

19u05 4 Beringen In de Beringse restobar ‘Oogst van Eden’ van Philip Reynders en Hilde Meyen kan je het unieke ‘Fier op Hier’-menu bestellen. Met dank aan zeven lokale boeren geniet je op die manier van allerlei producten uit eigen stad. “We merken dat klanten niet wachten op pakweg avocado uit Midden-Amerika en gerechten uit de achtertuin evenzeer waarderen”, vertelt de zaakvoerder.

Philip genoot de opleiding van beenhouwer en had in zijn jonge jaren een jeugdcafé. Later groeide hij mee met zijn publiek. Samen met zijn partner Hilde had hij lange tijd brasserie ’t Vijgeblad en stond hij ook een tijd lang paraat in duikcentrum TODI. Vorig jaar in november openden ze aan de Korspelsesteenweg samen ‘Oogst van Eden’, een zogenaamde restobar. “Hilde is de gastvrouw, ik sta in de open keuken, waardoor je me altijd aan het werk ziet.”

Geen loze woorden

De manier waarop Philip en Hilde met lokale producten werken is uniek. “Iedereen heeft vandaag de mond vol met slogans als ‘korte keten’ of ‘rechtstreeks van de boer op je bord’, maar vaak zijn dat loze woorden. Wij hebben dit onderwerp echt vastgenomen en gingen iedereen af. Het bewijs zijn de vele foto’s van lokale producenten die je aan de muur ziet hangen. Dat leidde uiteindelijk tot de samenwerking met zeven enthousiaste partners. Patatjes komen van de lokale aardappelboer. En het kaasplankje bestaat uit kazen van schapen en koeien uit de buurt.”

Het resultaat is een speciaal ‘Fier op Hier’-menu, dat 35 euro kost. Je kan de gangen ook apart bestellen. De Bèrringse bierbrouwers – aangedreven door Philip zelf en zijn broer Jurgen – leveren Koolputtersbier zwart en koolputtersbier goud dat onder meer gebruikt wordt in de rundscarpaccio. Dat gerecht wordt verder geserveerd met onder meer pecorino, die afkomstig is van de Stalse Schans. Verder leveren zij ook blauwschimmelkaas, viltkaas en schansbroekerkaas, die de kaasschotel vormgeven. Met de verse boter, honing en duizend dagenkaas van de Wintershoeve is die schotel een mooi geheel.

Verder maakt ’t Kasteeltje in Beverlo een zacht geitenkaasje op maat en feta van geitenmelk. De blauwbessen die onder meer voorkomen in de witte chocoladebavarois zijn afkomstig van Blueberry Fields. Hoeve Machiels leveren aardappelen, sjalotten en ajuinen en Bakkerij Bosbroek maakt broodjes op maat. “De smaken primeren bij ons”, benadrukt Philip. “Het is leuk als iets er goed uitziet, maar het moet vooral lekker zijn!”

Belang van boeren

Burgemeester Thomas Vints (CD&V) toonde zich een groot liefhebber: “Dit concept benadrukt ook het belang van de boeren. Met 34 landbouwbedrijven zijn we inmiddels terug op het niveau van 2009 gekomen. Het is prachtig dat men hier de producten met elkaar verbindt!” Ook Werner Janssen (N-VA), de schepen van Lokale Economie, likte duimen en vingers af: “Deze lokale handelaars die elkaar helpen, vormen een voorbeeld. En wat van dichtbij komt, is meestal beter!”

In de toekomst wil Oogst van Eden met het concept nog verder groeien. Brouwerijen Het Aerts Paradijs en Remise 56 werden inmiddels ingeschakeld voor de drankenkaart en de zaak groeit aan populariteit. “Er zijn 26 plaatsen en die zijn vaak gevuld. We merken dat mensen dit idee appreciëren!”

