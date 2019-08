"Nabestaanden van een overleden brandweerman mogen geen economisch nadeel ondervinden" SVM

14 augustus 2019

17u17

Nabestaanden van een brandweerman mogen geen economisch nadeel ondervinden na een overlijden, of ze nu beroeps of vrijwilliger zijn. Dat kaart zonecommandant Jan Jorissen van de hulpverleningszone Noord-Limburg aan na het drama van afgelopen zondag in Beringen. Twee brandweermannen van de post Heusden-Zolder lieten toen het leven. De korpsen die komende zaterdag de wachtdienst in Heusden-Zolder overnemen, staan uit solidariteit alvast hun premies af aan de getroffen families.

"Elke brandweerman of -vrouw is verzekerd. Na het overlijden krijgen de nabestaanden een loon uitgekeerd“, legt Jorissen uit. “Bij de brandweer ontvangt wie jonger is minder loon. De uitkering na een overlijden is op basis van dat loon berekend, maar studerende kinderen vormen een serieuze kost binnen het gezin. Als vader doet de man ook allerlei klussen in huis en brengt hij de kinderen bijvoorbeeld naar school, maar dat valt plotseling allemaal weg. In de privésector is dat anders geregeld en krijgen jongere mensen net meer economisch voordeel.”

"Bij het uitgekeerde bedrag wordt dus geen rekening gehouden met het economisch verlies voor de families. De maatschappij zou zich net solidair moeten opstellen met de getroffen families. De overleden brandweermannen hebben immers hun leven gegeven voor de maatschappij. Brandweermannen gaan naar het risico waar anderen van weglopen.”

“De brandweer vormt een grote familie en daarom zijn de collega’s solidair met de getroffen gezinnen. Maar met zo'n solidariteitsfonds geraak je niet ver. Brandweermannen uit omliggende posten uit de zone Zuid-West Limburg zullen zaterdag tijdens de afscheidsplechtigheid de permanentie waarnemen. We hebben bij de brandweerhervorming al gevraagd om die uitkering te herzien, maar dat is er nog niet van gekomen, " besluit Jorissen.