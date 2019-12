‘Koersel Kerst’ presenteert ‘Huis van de Kerstman’ BVDH

19 december 2019

13u16 2

Op het Kerkplein van Koersel kan je dit weekend tijdens ‘Koersel Kerst’ de kerstsfeer opsnuiven. “Je kan er lekker eten, hartverwarmende drankjes nuttigen en kerstkraampjes ontdekken waar je misschien nog het ideale kerstcadeau op de kop kan tikken. Verder kan je ook draaien, schommelen of zweven op één van de nostalgische attracties”, vertelt schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA). “Een primeur op Koersel Kerst is ‘Het Huis van de Kerstman’. Altijd al eens willen weten hoe ‘Het Huis van de Kerstman’ eruitziet? Kom dan zelf ontdekken hoe hij woont, slaapt, werkt... Er zijn verschillende workshops en de Kerstman met zijn elfje zullen aanwezig zijn op zaterdag van 19 tot 21 uur en zondag van 15 tot 19 uur.” Verder is er ook heel wat muzikale beleving in en rond de kerk.

Voor meer info kan je terecht op www.koerselkerst.be.